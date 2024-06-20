Сапрыкина (Бухтиярова) Ксения Максимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сапрыкина (Бухтиярова) Ксения Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухтияров Максим

Мать: Бухтиярова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина (Сапрыкина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова (Сапрыкина) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
06.09.1931

Дочь: Пантелеева (Сапрыкина) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович

Дубовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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