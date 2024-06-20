Сапрыкина (Бухтиярова) Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухтияров Максим
Мать: Бухтиярова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина (Сапрыкина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова (Сапрыкина) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
06.09.1931
Дочь: Пантелеева (Сапрыкина) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Сапрыкин Иван Никифорович
Дубовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно