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Лютостанский Болеслав Леонович

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Место рождения

Залузье, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

31.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Залузье, Жабинковский район, Брестская область
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZ4-YNV9 : 17 October 2022), Болеслав Лютостанский, 1866. Однодворец.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лютостанская Каролина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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