Лютостанский Болеслав Леонович
Место рождения
Дата рождения31.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
"Беларусь, Гродно Метрические Книги, 1649-1915", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JZ4-YNV9 : 17 October 2022), Болеслав Лютостанский, 1866. Однодворец.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно