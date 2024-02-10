Тюканова (Прошкина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюканова (Прошкина) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956

Отец: Прошкин Петр Васильевич

Мать: Прошкина Нина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюканов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
02.03.1978

Дочь: Тюканова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1985

Дочь: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.1990

Дочь: Кудряшова (Тюканова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич

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