Тюканова (Прошкина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956
Отец: Прошкин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюканов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
02.03.1978
Дочь: Тюканова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1985
Дочь: Андреева (Тюканова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1990
Дочь: Кудряшова (Тюканова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Тюканов Сергей Николаевич