Балабанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалабанов Владимир

Балабанов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1982 г.р.
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Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Балабанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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