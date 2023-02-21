Маркин Георгий Матвеевич
Место рожденияРязанская область
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1907
Дочь: Бушанова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Маркина Настасья
Верх-Ая, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркина Настасья
Смерть
Неизвестно