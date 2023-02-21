Маркин Георгий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Георгий Матвеевич

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Место рождения

Рязанская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Бушанова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Маркина Настасья

Верх-Ая, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Настасья

Смерть
Неизвестно
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