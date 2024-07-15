Белоусенко Влас Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1775 ст.
Благовещенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-N3CK-8?i=350&cat=974550
Рождение ребёнка
1778
Сын: Белоусенко Авраам Власович
Мать ребёнка: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Белоусенко Варвара Власовна
Мать ребёнка: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна
Упоминание
1782
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JS28-K?i=775&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1782 ст.
Сын: Белоусенко Филипп Власович
Мать ребёнка: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3D5-8?i=567&cat=1387676
Смерть
Неизвестно