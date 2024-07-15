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Белоусенко Влас Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
25.10.1775 ст.

Жена: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна

Кровное, Сумська область
Благовещенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-N3CK-8?i=350&cat=974550
Рождение ребёнка
1778

Сын: Белоусенко Авраам Власович

Мать ребёнка: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Белоусенко Варвара Власовна

Мать ребёнка: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна

Упоминание
1782
Кровное, Сумська область
подданные черкасы и их домашние | Благовещенская церковь | Исповедь и причастие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-JS28-K?i=775&cc=1503045&cat=9745... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1782 ст.

Сын: Белоусенко Филипп Власович

Мать ребёнка: Белоусенко (Каменская) Мария Степановна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSV-Z3D5-8?i=567&cat=1387676
Смерть
Неизвестно

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