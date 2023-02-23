Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван (старший) Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван (младший) Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Андреев

Смерть
Неизвестно
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