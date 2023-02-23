Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван (старший) Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван (младший) Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреев
Смерть
Неизвестно