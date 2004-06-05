Ликерова (Хлюстова) Вера Михаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ликерова (Хлюстова) Вера Михаловна

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Место рождения

Нижегородская губерния, с.Сормово, ул.Свободы, дом № 175

Дата рождения

28.04.1921

Дата смерти

05.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1921

Отец: Хлюстов Михаил Михайлович

Мать: Хлюстова Наталья

Нижегородская губерния, с.Сормово, ул.Свободы, дом № 175
Рождение ребёнка
27.05.1949

Сын: Ликеров Валерий Исабаевич

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Бракосочетание
26.06.1949

Муж: Ликеров Исабай Абдрахманович

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Ликеров Владимир Исабаевич

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Рождение ребёнка
28.06.1953

Дочь: Савиных Галина Исабаевна

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Рождение ребёнка
11.08.1955

Дочь: Ликерова Татьяна Исабаевна

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Рождение ребёнка
01.05.1957

Дочь: Ликерова Наталья Исабаевна

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Рождение ребёнка
12.04.1959

Сын: Ликеров Андрей Исабаевич

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Рождение ребёнка
26.06.1960

Дочь: Ликерова Ольга Исабаевна

Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович

Смерть
05.06.2004
Макаров, Макаровский, Сахалинская область
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