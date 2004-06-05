Ликерова (Хлюстова) Вера Михаловна
Место рожденияНижегородская губерния, с.Сормово, ул.Свободы, дом № 175
Дата рождения28.04.1921
Дата смерти05.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1921
Отец: Хлюстов Михаил Михайлович
Мать: Хлюстова Наталья
Нижегородская губерния, с.Сормово, ул.Свободы, дом № 175
Рождение ребёнка
27.05.1949
Сын: Ликеров Валерий Исабаевич
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Бракосочетание
26.06.1949
Рождение ребёнка
08.06.1951
Сын: Ликеров Владимир Исабаевич
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Рождение ребёнка
28.06.1953
Дочь: Савиных Галина Исабаевна
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Рождение ребёнка
11.08.1955
Дочь: Ликерова Татьяна Исабаевна
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Рождение ребёнка
01.05.1957
Дочь: Ликерова Наталья Исабаевна
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Рождение ребёнка
12.04.1959
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Рождение ребёнка
26.06.1960
Дочь: Ликерова Ольга Исабаевна
Отец ребёнка: Ликеров Исабай Абдрахманович
Смерть
05.06.2004