Тимофей Иовлев
Место рождения
Дата рождения17.01.1823
Дата смерти22.04.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1823
Отец: Иов Никифоров
Мать: Ефимия Павлова
Крещение
18.01.1823
восприемники: д. Рябцева крестьянин Семен Евсеев
Бракосочетание
08.10.1845
Жена: Анна Власова
Рождение ребёнка
24.08.1851
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Власова
Рождение ребёнка
29.03.1853
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Власова
Рождение ребёнка
07.09.1855
Дочь: Надежда Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Власова
Смерть
22.04.1892