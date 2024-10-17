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Тимофей Иовлев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.01.1823

Дата смерти

22.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1823

Отец: Иов Никифоров

Мать: Ефимия Павлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
18.01.1823
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Рябцева крестьянин Семен Евсеев
Бракосочетание
08.10.1845

Жена: Анна Власова

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Власова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1853

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Власова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1855

Дочь: Надежда Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Власова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.04.1892
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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