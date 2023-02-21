Лаптев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Лаптев Николай
Мать ребёнка: Лаптева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лаптева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Лаптева Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Полина
Смерть
Неизвестно