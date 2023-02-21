Лаптев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Лаптев Николай

Мать ребёнка: Лаптева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лаптева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Лаптева Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Полина

Смерть
Неизвестно
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