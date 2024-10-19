Казьмина (Рыжова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмина (Рыжова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.

Отец: Рыжов Василий Андреевич

Мать: Рыжова (Чикарёва) Мария Анисимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Казьмин Павел Меркулович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.

Сын: Казьмин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Казьмин Павел Меркулович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Дочь: (Казьмина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Казьмин Павел Меркулович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1916 ст.

Дочь: (Казьмина) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Казьмин Павел Меркулович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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