Казьмина (Рыжова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Казьмин Павел Меркулович
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Дочь: (Казьмина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Казьмин Павел Меркулович
Рождение ребёнка
23.03.1916 ст.
Дочь: (Казьмина) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Казьмин Павел Меркулович
Смерть
Неизвестно