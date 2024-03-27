Акберов Насыр
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рахимов Яппар
Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Акберов Гаффар
Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
12.03.1924
Сын: Акберов Адгам
Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
05.09.1937
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Мансур
Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Хабира
Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно