Акберов Насыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберов Насыр

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1914 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рахимов Яппар

Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Акберов Гаффар

Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1924

Сын: Акберов Адгам

Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акберова Марзия Габдрахмановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Марзия Габдрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Мансур

Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Хабира

Мать ребёнка: Акберова Фариза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акберова Фариза Салахетдиновна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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