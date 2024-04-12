Григорьева (Дементьева) Параскева Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.
крестьянка из русских деревни Запрудной Самарского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
08.07.1913 ст.
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: 26 лет, православного вероисповедания, первым браком. невеста: 19 лет, православного вероисповедания, первым браком. запись о браке сделана в метрической книге с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.3... Показать все
Смерть
Неизвестно