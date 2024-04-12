Григорьева (Дементьева) Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Дементьева) Параскева Стефанова

Место рождения

Новозапрудная, Богдановская волость, Самарский уезд

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозапрудная, Богдановская волость, Самарский уезд
крестьянка из русских деревни Запрудной Самарского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
08.07.1913 ст.

Муж: Григорьев Николай Иванов

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: 26 лет, православного вероисповедания, первым браком. невеста: 19 лет, православного вероисповедания, первым браком. запись о браке сделана в метрической книге с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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