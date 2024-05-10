Грибанов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1958
Сын: Грибанов Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Грибанова Нина Ивановна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно