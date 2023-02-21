Польнер Августа Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1843 ст.
Дата смерти20.09.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.
Дочь: Польнер Эмилия Викторовна
Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
03.05.1969 ст.
Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1977 ст.
Сын: Польнер Александр Викторович
Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1903 ст.