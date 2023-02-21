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Польнер Августа Густавовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1843 ст.

Дата смерти

20.09.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1872 ст.

Сын: Польнер Фёдор Викторович

Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.

Дочь: Польнер Эмилия Викторовна

Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
03.05.1969 ст.

Сын: Польнер Борис Викторович

Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
10.02.1977 ст.

Сын: Польнер Александр Викторович

Отец ребёнка: Польнер Виктор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Польнер Виктор Фёдорович

Смерть
20.09.1903 ст.
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