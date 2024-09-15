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Свищ Матфей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Свищ Стефан (Степан)

Мать: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Свищ) Анна

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1737

Сын: Свищ Тарасий

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1741

Сын: Свищ Терентий

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Свищ) Мария

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1751

Сын: Свищ Филипп

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно

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