Свищ Матфей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Свищ Стефан (Степан)
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Свищ) Анна
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1737
Сын: Свищ Тарасий
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1741
Сын: Свищ Терентий
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Свищ) Мария
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Рождение ребёнка
1751
Сын: Свищ Филипп
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Смерть
Неизвестно