Филипов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Григорьев Филип

Мать: Ильина Аксинья

Смерть
Неизвестно
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