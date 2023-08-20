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Филипов Евдоким
Филипов Евдоким
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Филип
1783 г.р.
Мать
Ильина Аксинья
Около 1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Григорьев Филип
Мать:
Ильина Аксинья
Смерть
Неизвестно
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