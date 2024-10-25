Шварц григорий абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шварц Абрам
Мать: София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шварц полина степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шварц татьяна григорьевна
Мать ребёнка: Шварц полина степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шварц александр григорьевич
Мать ребёнка: Шварц полина степановна
Смерть
Неизвестно