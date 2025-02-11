Табакова Ирина Григорьева / Анна Григорьева
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Табаков Дмитрий Васильев1817 г.р.
Дети
Макрида Дмитриева1840 г.р.
Прокофий Дмитриев1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Макрида Дмитриева
Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Прокофий Дмитриев
Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно