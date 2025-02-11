Табакова Ирина Григорьева / Анна Григорьева 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Табакова Ирина Григорьева / Анна Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Табаков Дмитрий Васильев1817 г.р.
Дети
Макрида Дмитриева1840 г.р.
Прокофий Дмитриев1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табаков Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Макрида Дмитриева

Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1842

Сын: Прокофий Дмитриев

Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1844

Сын: Табаков Родион Дмитриев

Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

21 Анна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Табаков Панкрат Дмитриев

Отец ребёнка: Табаков Дмитрий Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

21

Смерть
Неизвестно

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