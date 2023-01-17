Талдыкина (Кутищева) Домника Федоровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.
Дочь: Талдыкина Софья
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.
Сын: Талдыкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Сын: Талдыкин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Рождение ребёнка
28.07.1915 ст.
Дочь: Талдыкина София Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Рождение ребёнка
01.09.1918
Дочь: Талдыкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно