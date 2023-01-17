Талдыкина (Кутищева) Домника Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Кутищева) Домника Федоровна

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Место рождения

Студенки, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.

Дочь: Талдыкина Софья

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рождение ребёнка
02.11.1904 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Талдыкин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1910 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1915 ст.

Дочь: Талдыкина София Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1918

Дочь: Талдыкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Талдыкин Михаил Наумович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Михаил Наумович

Смерть
Неизвестно
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