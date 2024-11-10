Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна

Место рождения

Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кисурин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кисурин Василий Васильевич

Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1884 ст.

Сын: Кисурин Казьма Васильевич

Отец ребёнка: Кисурин Василий Васильевич

Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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