Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кисурин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кисурин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1884 ст.
Сын: Кисурин Казьма Васильевич
Отец ребёнка: Кисурин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно