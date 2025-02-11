Goertzen Susanna 07.07.1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Goertzen Susanna

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.07.1758, West Prussia

умерла Неизвестно, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Дети
(Goertzen) SusannaОколо 1778 г.р.
Goertzen KorneliusОколо 1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1758

Отец: не указан

Мать: не указана

West Prussia

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Goertzen) Susanna

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Goertzen Kornelius

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Рождение ребёнка
22.02.1784

Сын: Goertzen Heinrich

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Jelonek, Poland

Рождение ребёнка
06.04.1786

Сын: Goertzen Tobias Heinrich

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Jelonek, Poland

Рождение ребёнка
15.01.1790

Сын: Goertzen Dietrich Heinrich

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Jelonek, Poland

Рождение ребёнка
29.05.1793

Дочь: (Goertzen) Sara

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Barcice, Poland

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Goertzen) Maria

Отец ребёнка: Goertzen Heinrich

Смерть
Неизвестно
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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