Goertzen Susanna
женский, родилась 07.07.1758, West Prussia
умерла Неизвестно, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Дети
(Goertzen) SusannaОколо 1778 г.р.
Goertzen KorneliusОколо 1783 г.р.Показать еще 5
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Рождение
07.07.1758
Отец: не указан
Мать: не указана
West Prussia
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Goertzen) Susanna
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Goertzen Kornelius
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Рождение ребёнка
22.02.1784
Сын: Goertzen Heinrich
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Jelonek, Poland
Рождение ребёнка
06.04.1786
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Jelonek, Poland
Рождение ребёнка
15.01.1790
Сын: Goertzen Dietrich Heinrich
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Jelonek, Poland
Рождение ребёнка
29.05.1793
Дочь: (Goertzen) Sara
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Barcice, Poland
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Goertzen) Maria
Отец ребёнка: Goertzen Heinrich
Смерть
Неизвестно
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния