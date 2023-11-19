Кожеко Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.2007
Отец ребёнка: Кожеко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.04.2014
Дочь: Кожеко Милана Сегеевич
Отец ребёнка: Кожеко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
30.03.2016
Дочь: Кожеко Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Кожеко Сергей Александрович