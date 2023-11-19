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Кожеко Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожеко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
24.10.2007

Сын: Кожеко Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Кожеко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.04.2014

Дочь: Кожеко Милана Сегеевич

Отец ребёнка: Кожеко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
30.03.2016

Дочь: Кожеко Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Кожеко Сергей Александрович

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