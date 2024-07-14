Касаткина-Ростовская Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1883
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1883
Отец: Князь Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1903
Сын: Всеволожский Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Всеволожский Анатолий Дмитриевич
Смерть
1973