Касаткина-Ростовская Александра Николаевна 05.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касаткина-Ростовская Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1883

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1883

Отец: Князь Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Всеволожский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.03.1903

Сын: Всеволожский Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Всеволожский Анатолий Дмитриевич

Смерть
1973

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