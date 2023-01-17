Логинова (Липатникова) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Липатникова) Лидия Андреевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.03.1926

Дата смерти

21.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926

Отец: Липатников Андрей Васильевич

Мать: Спиридонова Агафья Федоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.04.1950

Муж: Логинов Михаил Иванович

г.Казань ТАССР, бюро ЗАГС
Рождение ребёнка
15.02.1951

Дочь: Матвеева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Иванович

г.Казань ТАССР
Рождение ребёнка
08.02.1954

Сын: Логинов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Иванович

г.Казань ТАССР
Рождение ребёнка
11.01.1959

Дочь: Моисеева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Иванович

г.Казань ТАССР
Смерть
21.02.1983
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