Логинова (Липатникова) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1926
Дата смерти21.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1926
Бракосочетание
29.04.1950
г.Казань ТАССР, бюро ЗАГС
Рождение ребёнка
15.02.1951
Дочь: Матвеева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Иванович
г.Казань ТАССР
Рождение ребёнка
08.02.1954
Сын: Логинов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Иванович
г.Казань ТАССР
Рождение ребёнка
11.01.1959
Дочь: Моисеева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Иванович
г.Казань ТАССР
Смерть
21.02.1983