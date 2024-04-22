(Пазюк) Гликерия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения12.05.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1839 ст.
Отец: Пазюк Дмитрий Васильев
Мать: Агафья Мартынова
Крещение
13.05.1839 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Смерть
Неизвестно