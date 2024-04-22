(Пазюк) Гликерия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пазюк) Гликерия Дмитриева

(Пазюк) Гликерия Дмитриева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

12.05.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1839 ст.

Отец: Пазюк Дмитрий Васильев

Мать: Агафья Мартынова

Колонщина, Київська область
Крещение
13.05.1839 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Терентий Иванов Пазюк
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close