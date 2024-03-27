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Абубякиров Халилулла

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сайдашев Абубякер

Мать: Загифя Первая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Халилуллин Сейфулла

Мать ребёнка: Ханифя Вторая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Алибаева Катия Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алибаева Катия Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Няфижан

Мать ребёнка: Ханифя Вторая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Ярулла

Мать ребёнка: Ханифя Вторая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Айнулла

Мать ребёнка: Ханифя Вторая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Идрис

Мать ребёнка: Ханифя Вторая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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