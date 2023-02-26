Конон Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конон Тимофеев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: ?

Мать: ?

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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