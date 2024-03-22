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Чернова Валентина

Место рождения

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

Около 2009

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: Зорина Мария Михайловна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.01.?

Сын: Чернов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Чернов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Анатолий

Смерть
Около 2009
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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