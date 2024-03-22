Чернова Валентина
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиОколо 2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Мать: Зорина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.?
Сын: Чернов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Чернов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Лариса Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Анатолий
Смерть
Около 2009
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край