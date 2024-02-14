Жиренкин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиренкин Петр Иванович

Место рождения

Верхний Гумбет,Чкаловской обл

Дата рождения

07.10.1930

Дата смерти

29.04.1994

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1930

Отец: Жиренкин Иван Иванович

Мать: Жиренкина (Давыдова) Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.04.1994
Похороны
Неизвестно

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