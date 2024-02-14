Жиренкин Петр Иванович
Место рожденияВерхний Гумбет,Чкаловской обл
Дата рождения07.10.1930
Дата смерти29.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.04.1994
Похороны
Неизвестно