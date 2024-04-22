Кокорин Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кокорина Федосья Иванова
Бракосочетание
До 1802
Жена: Кокорина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кокорина Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кокорина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кокорина Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Мосиева
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кокорина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Мосиева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817