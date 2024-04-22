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Кокорин Андрей Гаврилов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кокорин Гаврило Иванов

Мать: Кокорина Маремьяна Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кокорин Матвей Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Федосья Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1802

Жена: Кокорина Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кокорина Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Федосья Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кокорина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Федосья Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кокорина Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Параскева Мосиева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Кокорина Параскева Мосиева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кокорина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кокорина Параскева Мосиева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1817
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