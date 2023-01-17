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Шевченко (Сивоченко) Ольга Леонидовна
Шевченко (Сивоченко) Ольга Леонидовна
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Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
26.08.1985
Пол
Женский
Отец
Сивоченко Леонид Степанович
1966 г.р.
Мать
Сивоченко (Елхова) Елена Юрьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1985
Отец:
Сивоченко Леонид Степанович
Мать:
Сивоченко Елена Юрьевна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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