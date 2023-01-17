Шевченко (Сивоченко) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Сивоченко) Ольга Леонидовна

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Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

26.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1985

Отец: Сивоченко Леонид Степанович

Мать: Сивоченко Елена Юрьевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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