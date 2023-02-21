Мария?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1919
Дочь: Ефимова Прасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдина Наталья Петровна
Отец ребёнка: петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова Анна Петровна
Отец ребёнка: петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: петр
Смерть
Неизвестно