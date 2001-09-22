Чайкин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1945
Дата смерти22.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1981
Дочь: Чайкина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Чайкина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1982
Дочь: Андриянова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чайкина Лидия Николаевна
Смерть
22.09.2001