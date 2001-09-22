Чайкин Николай Михайлович 19.01.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чайкин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1945

Дата смерти

22.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1981

Дочь: Чайкина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Чайкина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1982

Дочь: Андриянова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чайкина Лидия Николаевна

Смерть
22.09.2001

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