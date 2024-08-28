Гааг (Бухнер) Эрна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гааг (Бухнер) Эрна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1955 г.р.
1960 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Бухнер Иоганн Петер

Мать: Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гааг) Нина

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гааг) Виктория

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гааг Олег

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
1955

Сын: Гааг Александр

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гааг Иван

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Смерть
1960

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