Гааг (Бухнер) Эрна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гааг) Нина
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гааг) Виктория
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гааг Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гааг Олег
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гааг Александр
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гааг Иван
Отец ребёнка: Гааг Филипп
Смерть
1960