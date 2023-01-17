Соловьев Александр Титович
Место рождения
Дата рождения06.11.1853
Дата смерти03.12.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1853 по 1870
Место жительства
С 1870 по 1918
Смерть
03.12.1918