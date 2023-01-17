Соловьев Александр Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Александр Титович

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Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1853

Дата смерти

03.12.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1853 по 1870
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1870 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.12.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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