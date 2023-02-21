Кожемяков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1910
Дочь: Кожемякова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемяков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякина Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякова Евдокия Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемякова Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно