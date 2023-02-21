Кожемяков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемяков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Кожемякова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякова Евдокия Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякова Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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