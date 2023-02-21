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Песчанская Ираида Михайловна
Песчанская Ираида Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1918
Дата смерти
До 1998
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
До 1998
Москва
, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
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