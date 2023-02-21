Песчанская Ираида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песчанская Ираида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1918

Дата смерти

До 1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
До 1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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