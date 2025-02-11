Friesen Abraham
мужской, родился 10.10.1839, Molotschna, Tauride province, Russian Empire
умер 08.06.1909, Altona, Manitoba, Canada
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Friesen Abraham H.
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Сын: Friesen Heinrich
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Дочь: Sawatzky (Friesen) Katharina
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Сын: Friesen Johann A
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Дочь: Funk Maria A H
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Дочь: Doerksen (Friesen) Anna
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Дочь: (Friesen) Aganetha
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Дочь: Warkentin (Friesen) Sarah
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Сын: Friesen Peter H
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E
Сын: Friesen Jacob
Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E