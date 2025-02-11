Friesen Abraham 10.10.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Friesen Abraham

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.10.1839, Molotschna, Tauride province, Russian Empire

умер 08.06.1909, Altona, Manitoba, Canada

Супруги
Friesen (Hiebert) Maria H E11.08.1844 г.р.
Дети
Friesen Abraham H.21.07.1865 г.р.
Friesen Heinrich01.07.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Molotschna, Tauride province, Russian Empire

Крещение
23.05.1860

Бракосочетание
20.10.1864

Жена: Friesen (Hiebert) Maria H E

Супруг(-а): Maria H E Friesen (Hiebert)

Рождение ребёнка
21.07.1865

Сын: Friesen Abraham H.

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
01.07.1867

Сын: Friesen Heinrich

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
25.06.1869

Дочь: Sawatzky (Friesen) Katharina

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Россия

Рождение ребёнка
26.05.1872

Сын: Friesen Johann A

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
11.09.1874

Дочь: Funk Maria A H

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Doerksen (Friesen) Anna

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Рождение ребёнка
28.09.1879

Дочь: (Friesen) Aganetha

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Россия

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Warkentin (Friesen) Sarah

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Altona, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
15.06.1884

Сын: Friesen Peter H

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
05.08.1887

Сын: Friesen Jacob

Мать ребёнка: Friesen (Hiebert) Maria H E

Смерть
08.06.1909
Altona, Manitoba, Canada

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