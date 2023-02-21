(Грегори) Иоанна Луиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Денкс Фридрих Магнус
Отец ребёнка: Денкс Франц Густав
Рождение ребёнка
07.02.1780
Дочь: Хелена Элизабет
Отец ребёнка: Денкс Франц Густав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денкс Франц Густав
Смерть
Неизвестно