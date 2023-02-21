(Грегори) Иоанна Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грегори) Иоанна Луиза

(Грегори) Иоанна Луиза

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Денкс Фридрих Магнус

Отец ребёнка: Денкс Франц Густав

Рождение ребёнка
07.02.1780

Дочь: Хелена Элизабет

Отец ребёнка: Денкс Франц Густав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денкс Франц Густав

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close