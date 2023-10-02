Григорьева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Василий Максимович

Мать: Григорьева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
19.09.1954

Дочь: Тутукарова Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1958

Дочь: Гнатенко Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Тутукаров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Тутукаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.05.1963

Сын: Тутукаров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
07.05.1965

Дочь: Тутукарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
07.05.1967

Дочь: Иванова Айталина Алексеевна

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
09.11.1969

Сын: Тутукаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.1971

Дочь: Семенова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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