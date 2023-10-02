Григорьева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1954
Дочь: Тутукарова Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.08.1958
Дочь: Гнатенко Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1960
Сын: Тутукаров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Тутукаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.05.1963
Сын: Тутукаров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1965
Дочь: Тутукарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1967
Дочь: Иванова Айталина Алексеевна
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1969
Сын: Тутукаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1971
Дочь: Семенова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Тутукаров Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно