Лукерья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: /машкова/ Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков

Смерть
После 1869
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
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