Лукерья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: /машкова/ Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков
Смерть
После 1869
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)