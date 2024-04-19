Блинников Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинникова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Блинникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1921
Смерть
Неизвестно