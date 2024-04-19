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Блинников Григорий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1882

Отец: Блинников Георгий Васильевич

Мать: Блинникова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинникова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Блинникова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
31.07.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинникова Анастасия Степановна

Смерть
Неизвестно

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