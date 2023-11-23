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Красносельский Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Красносельский Григорий Стефанов

Мать: (Красносельская) Анна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок церкви села Никольского на Топоре Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Красносельская) Мария Иванова

Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Красносельская) Евгения Иванова

Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Красносельский Павел Иванов

Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Красносельская) Ольга Иванова

Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Красносельский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Розова (Красносельская) Анна Иванова

Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева

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