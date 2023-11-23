Красносельский Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок церкви села Никольского на Топоре Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Красносельская) Мария Иванова
Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Красносельская) Евгения Иванова
Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Красносельский Павел Иванов
Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Красносельская) Ольга Иванова
Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Красносельский Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Розова (Красносельская) Анна Иванова
Мать ребёнка: Красносельская (...) Анастасия Васильева