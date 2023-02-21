Степанида Нефёдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Нефёдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Нефёд Фёдорович

Мать: Мария Осипова

Смерть
Неизвестно
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