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Бурков Савелий Юрьевич
Бурков Савелий Юрьевич
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Место рождения
Сорочинск
, Сорочинский, Оренбургская область
Дата рождения
18.05.1997
Пол
Мужской
Отец
Бурков Юрий Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Буркова (Жилина) Елена Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1997
Отец:
Бурков Юрий Анатольевич
Мать:
Буркова Елена Владимировна
Сорочинск
, Сорочинский, Оренбургская область
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