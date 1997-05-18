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Бурков Савелий Юрьевич

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Место рождения

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

18.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1997

Отец: Бурков Юрий Анатольевич

Мать: Буркова Елена Владимировна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
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