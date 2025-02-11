Иванушкин Никита 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванушкин Никита

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1838, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умер 02.06.1916, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Иванушкин Иван1804 г.р.
Мать
Иванушкина Авдотья1804 г.р.
Супруги
Иванушкин ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Иванушкин Митрофан1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иванушкин Иван

Мать: Иванушкина Авдотья

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Возможно родился в Дрокова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванушкин Екатерина

Рождение ребёнка
1876

Сын: Иванушкин Митрофан

Мать ребёнка: Иванушкин Екатерина

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
02.06.1916
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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