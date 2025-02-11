Иванушкин Никита
мужской, родился 1838, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умер 02.06.1916, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
ОтецИванушкин Иван1804 г.р.
МатьИванушкина Авдотья1804 г.р.
Супруги
Иванушкин ЕкатеринаНеизвестно г.р.
Дети
Иванушкин Митрофан1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иванушкин Иван
Мать: Иванушкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванушкин Екатерина
Рождение ребёнка
1876
Сын: Иванушкин Митрофан
Мать ребёнка: Иванушкин Екатерина
Смерть
02.06.1916
Возможно родился в Дрокова?