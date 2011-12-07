Орлова (Андреева) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1932
Дата смерти07.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1952
Сын: Орлов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Орлов Владимир Федорович
Смерть
07.12.2011