Орлова (Андреева) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Андреева) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1932

Дата смерти

07.12.2011

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932

Отец: Федоров Алексей Федорович

Мать: (Андреева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
22.09.1952

Сын: Орлов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Орлов Владимир Федорович

Смерть
07.12.2011

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