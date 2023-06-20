Ирина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Коврижных Сидор
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Коврижных Сидор
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коврижных Трофим Сидорович
Отец ребёнка: Коврижных Сидор
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ирина Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Сидор
Смерть
Неизвестно