Ирина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Коврижных Сидор

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Коврижных Сидор

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коврижных Трофим Сидорович

Отец ребёнка: Коврижных Сидор

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ирина Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Сидор

Смерть
Неизвестно
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