Симоненко Василий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Василий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

10.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.02.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Фомич Гончаренко
Восприемник
11.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Дамианович Будаков
Восприемник
26.04.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Васильевич Зоря
Восприемник
05.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Федоровна Скализубенко
Восприемник
15.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Власовна Зоря
Восприемник
07.07.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Фома Васильевич Черненко
Восприемник
20.02.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Андреевна Демяненко
Восприемник
17.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Порфирьевна Романко
Восприемник
23.02.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Андреевич Гончаренко
Восприемник
17.07.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Илья Васильевич Черненко
Восприемник
28.08.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Порфирьевич Романков
Восприемник
16.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Ильинична Белокур
Восприемник
26.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Гончаренко
Восприемник
08.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Порфирьевич Романков
Восприемник
06.11.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Ильич Белокур
Восприемник
13.05.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Иосифович Кушниров
Восприемник
22.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Ильич Белокур
Восприемник
11.07.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Порфирьевна Романченко
Восприемник
?.11.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Родионович Денисенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.03.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDTT?i=115&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.03.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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