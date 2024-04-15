Симоненко Василий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти10.03.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.02.1885 ст.
Василий Фомич Гончаренко
Восприемник
11.04.1885 ст.
Василий Дамианович Будаков
Восприемник
26.04.1886 ст.
Кузьма Васильевич Зоря
Восприемник
05.12.1888 ст.
Анна Федоровна Скализубенко
Восприемник
15.12.1888 ст.
Анастасия Власовна Зоря
Восприемник
07.07.1891 ст.
Фома Васильевич Черненко
Восприемник
20.02.1893 ст.
Агафья Андреевна Демяненко
Восприемник
17.12.1893 ст.
Юлиания Порфирьевна Романко
Восприемник
23.02.1894 ст.
Иван Андреевич Гончаренко
Восприемник
17.07.1894 ст.
Илья Васильевич Черненко
Восприемник
28.08.1896 ст.
Савва Порфирьевич Романков
Восприемник
16.02.1897 ст.
Ирина Ильинична Белокур
Восприемник
26.07.1898 ст.
Параскева Гончаренко
Восприемник
08.08.1898 ст.
Емельян Порфирьевич Романков
Восприемник
06.11.1899 ст.
Павел Ильич Белокур
Восприемник
13.05.1902 ст.
Дмитрий Иосифович Кушниров
Восприемник
22.01.1903 ст.
Тимофей Ильич Белокур
Восприемник
11.07.1903 ст.
Ольга Порфирьевна Романченко
Восприемник
?.11.1903 ст.
Родионович Денисенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1906 ст.
Причина смерти: от водяной болезни | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDTT?i=115&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.03.1906 ст.
на кладбище д. Кровной